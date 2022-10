Úgy van vele, ezen a néven ismerték meg őt az országban, és a Berki Krisztiánnal közös gyermekük és az elhunyt apa vezetéknevét viseli.

A Bors készített interjút Berki Mazsival, Berki Krisztián néhai celeb özvegyével, aki a Dancing with the Stars idei évadában szerepel.

A néhai Berki Krisztián és felesége, Berki Mazsi

Fotó: YouTube/TV2

A táncműsor bemutatkozó videójában az özvegy a következőképp nyilatkozott arról, hogyan változott meg az élete, mikor május elején a férje meghalt, ő pedig ott maradt egy féléves babával:

"Krisztián halála után mélyponton volt az életem. Kerestem valamit, amibe kapaszkodni tudok, ami leköt. Ahol nem kell gondolkodnom, ami eltereli a figyelmemet, és jött a Dancing… Berki Krisztián feleségeként nem volt kérdés, hogy az emberek ítélkezni fognak felettem. Ez a műsor számomra egy terápia, ahol a lelkemet a szívemet a tánccal fogom gyógyítani..."

A cikk szerint Berki Mazsira gyászában rátalált a szerelem, a férfi Mazsi egyik barátnőjén keresztül lépett be az életébe, a kapcsolatuk pedig teljesen más, mint amilyen Berki Krisztiánnal volt. A lapnak erről a következőket mondta az özvegy:

Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni. Volt egy rossz példa előttem, volt részem megélni ennek a teljesen másik oldalát. Ami nem mondom, hogy rossz volt, viszont egy nagyon jó tapasztalás

– magyarázta a lapnak Mazsi, és azt is hozzátette, hogy a privát élete és a közszereplése között egy magas falat fog húzni.

A cikk szerint Berki Krisztián özvegye új célokat is dédelget magában, már a táncos műsorban is konferálták föl őt, mint üzletasszonyt. Mint a lapnak elmondta, a terve az ,hogy a saját lábára áll, és azt szeretné elérni, hogy senkitől se kelljen függenie és hogy egyedül is el tudja tartani a néhai férjével közös lányát.

Olyan szintre jutott az életem, hogy most változtatnom kell. Nem csak a magánéletben, hanem munka szempontjából is. Komoly céljaim vannak. Szeretnék letenni valamit az asztalra. Valami olyat, hogy utána az emberek azt mondhassák: igen, ő a Katona Renáta néven született lány, aki letett valamit az asztalra!

A Bors rákérdezett arra is, hogy ezen új célok eléréséhez nincs-e szükség arra, hogy "letegye" néhai férje nevét, mire az özvegy ezt felelte: