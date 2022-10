Újra rátalált szerelem, mégis meg akarja tartani a Berki nevet Berki Mazsi

Mazsi olyan kijelentést tett a Dancing with the Stars műsorában, amellyel a néhai Berki Krisztián édesanyjánál is kiverte a biztosítékot.

"Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük” – mondta Mazsi a TV2 táncos műsorának első adásában.

Berki Krisztián özvegye arról is beszélt, hogy ma már okult abból, hogy a férje oldalán a nagyközönség előtt zajlott az élete, ezért ezentúl szeretné a magánéletét a nyilvánosság kizárásával élni.

Fotó: TV2

A Blikk megkereste Berki Krisztián édesanyját, hogy mit szól ahhoz, hogy Mazsi továbbra is a fia nevét viseli majd.

"Őszintén nem értem. Nem kéne a Berki nevet megtartania Mazsinak, ha új ura van. Ezzel kapcsolatban csak beleolvastam néhány kommentbe, és én biztosan elszégyellném magam a helyében. Édesanyaként pedig nem is tudom szavakba önteni a fájdalmam. Nem szeretnék én már vele hadakozni és vitatkozni, kivan a szívem is, rosszul vagyok, ha erre gondolok. De azért az mégiscsak felháborító, hogy talán egyszer sem volt kinn a sírnál, és most arról beszél, hogy megtartja a fiam nevét!"

– fakadt ki a lapnak Júlia asszony.

A Blikk szerint a kisunokája miatt nem szeretne rossz viszonyt ápolni Mazsival, pedig köztudott, hogy az utóbbi időben a gyászoló édesanya és Berki özvegyének viszonya igencsak megromlott.