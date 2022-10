Vajon idén fehér lesz a karácsony? Itt vannak ez első előrejelzések

Megérkezett a legfrissebb számítás, ez azt mutatja nagyon sok csapadék lesz decemberben, ami az elmúlt évek alapján igen váratlan.

Már a hónap első napjaiban is sok eső jöhet, majd a hónap közepén is várható egy hosszabb esős időszak. Havazásra is számíthatunk. Még arra is van remény, hogy éppen karácsonykor lesz fehér a táj. Most úgy tűnik az év utolsó napjaiban is hullhat a hó. Az év vége hozhat lehűlést, olyat, hogy napközben is csak nulla fok körül lesz a maximum hőmérséklet.

Fotó: 123RF.com