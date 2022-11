Meghalt Aaron Carter

Kaliforniai otthonában holtan találták a 34 éves Aaron Cartert – számolt be a TMZ.



Fotó: Youtube/Entertainment Tonight

A popénekesre (aki a Backstrett Boys-ban éneklő Nick Carter öccse) a fürdőkádban találtak rá, halálát a rendőrségi jelentés szerint fulladás okozta.

Egyelőre nem merült fel idegenkezűség gyanúja az eset kapcsán.

Aaron Carter nagyon korán, már 9 évesen bátyja nyomdokaiba lépett, popzenei karrierje a Crush on you című dallal indult be. Öt stúdióalbumot készített el, később már inkább a rap felé fordult zenei tevékenysége.

A fiatalon elhunyt sztár élete során ádáz küzdelmet vívott a droggal és a gyógyszerekkel. Többszörös személyiségzavart, skizofréniát és akut szorongást állapítottak meg nála orvosai.