Szabados Ági váratlanul bejelentette, nem híradózik tovább

Az esti híradóban tett váratlan bejelentést a műsorvezető.

A riporter a ma esti RTL Híradó végén búcsúzott el a nézőktől, többet már ebben a szerepben nem láthatjuk majd. A csatorna képernyőjét azonban nem hagyja el.

Szabados Ági 2014 óta volt látható a Híradó késő esti és hét végi adásaiban, ám úgy tudjuk, más irányú kihívásokra vágyott. Most új lehetőséget kapott, a csatorna Reggeli című műsorában találkozhatnak vele a nézők. A Blikk.hu úgy tudja, pluszember lesz, nem másnak a helyére érkezik és információink szerint a hétfői adásban már fel is tűnik majd a televíziós.

- Kíváncsi is vagyok, mennyire fogom magam kontrollálni vagy épp mennyire nem. Azért nem teljesen idegen ez a helyzet, hiszen az elmúlt évek során nem csak híradós voltam. Van egy könyves énem is, sok irodalmi témájú, könyves interjút készítek, ebbe pedig belefér a saját véleményem, ízlésem, a világlátásom is. A Reggeli persze egy jóval szélesebb spektrum, rengeteg témalehetőséggel