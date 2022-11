Az egész családjával együtt szerepel a fényképeken Rúzsa Magdi – fotók

Az egyetemi docensként dolgozó férjével és a gyerekekkel ritkán készítenek közös képet.

A Blikk Rúzs cikke szerint a vajdasági Újvidéken a gyönyörű Dunavski parkban készült fotó Rúzsa Magdi énekesnőről és férjéről, valamint a három babakocsiról, melyben a hármas ikrek utaznak.

Fotó: Illusztráció/YouTube/TV2

Rúzsa Magdi ritkán mutat olyan fotókat, melyen férje, az egyetemi docensként dolgozó dr. Simon Vilmos is szerepel (akivel 2017 óta házasok), de a gyerekeit is hasonlóképp óvja a nyilvánosságtól az énekesnő, róluk is elenyészően kevés fényképet lehet látni.