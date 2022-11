A baromfi- és sertéshús drágulás miatt előtérbe kerül az egészséges vadhús – Indul a #vadateszem kampány

A vadhús egészségesebb, ökológiailag kedvezőbb és most még gazdaságosabb is lehet. Péntektől a #vadateszem kampány ajánlatai válthatják fel a Márton-napi libavacsorákat az éttermekben, szállodákban.

Fotó: Pixabay cco

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, a Dél-Alföldi Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület és a Miskolc és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület mától forgalomélénkítő és vadhúst népszerűsítő kampányt indít.

A kampány célja a forgalomélénkítés mellett a vadhús fogyasztására való ösztönzés.

A programban részt vehet bármely vendéglátásban működő egység, amely vállalja, hogy 2022. november 18-tól november 27-ig tartó időszakban vadételt tart a kínálatában. A csatlakozás és a részvétel népszerűsítése a közösségi médiában történik. A kampányban résztvevő éttermeket a közösségi médiában követhetik az érdeklődők a #vadateszem hashtagre keresve.

Az elmúlt éves fogyasztási adatok szerint a baromfihús egy év alatt 50-60%-kal drágult, a sertéshús 60-70%-kal emelkedett, így most komoly árelőnyt jelent a vadat is kínáló éttermeknek a relatíve alacsonyabb árú vadhús

– mondta Csókay Ákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. „Azt gondoljuk, hogy ha ezzel most az éttermek meg tudnak spórolni anyagköltségen 20-30%-ot, ezzel együtt edukálják is a vadhús fogyasztásra egy egészségesebb irányba, akkor az egész kampány egy nagyon hasznos és gazdaságilag is megtérülő kezdeményezés” – tette hozzá.

A vadhús teljes mértékben hazai forrásból származó, hazai hentesek által feldolgozott termék, vagyis 100%-ban hazai termék, ráadásul a legkisebb ökológiai lábnyommal előállított hús a jelenleg kapható húsok között.

Zsírtartalma ugyanakkor sokkal alacsonyabb, fehérjetartalma pedig magasabb, mint a háziállatok húsának, és a kalóriatartalma is alacsony, így könnyen beilleszthető az alacsony kalóriatartalmú étrendbe is.

A #vadateszem kampány kiválóan illeszkedik a BKIK „Újra Nyitva Budapest” programjához, hiszen közös cél az éttermekre, éttermi fogyasztása felhívni a vendégek figyelmét, és így is támogatni az elmúlt nehéz évek után fennmaradó vállalkozókat, akik most éppen a magas rezsiárak miatt kerültek nehéz helyzetbe.