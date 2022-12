Láttad már? Most kérhetsz valamit! Még különlegesebb fénytaxival jár a Mikulás idén Budapesten

100 méternyi fényfüzér, 50 tekercs szigetelőszalag és 10 órányi munkát jelentő díszítés: ezek kellettek ahhoz, hogy ebben az évben is a főváros utcáit járhassa a Fénytaxi. Bár Budapest számos, megszokott helyszínén idén visszafogottabb lesz az ünnepi díszkivilágítás, a Főtaxi a díszbe öltöztetett, környezetkímélő autóval igyekszik gondoskodni a karácsonyi hangulatról, sőt, egy szerencsés utas kívánságát is valóra váltja. Most megmutatjuk, miért érdemes idén is várni a Fénytaxit.

Egy bazilikányi fényfüzér

Rengeteg apró lámpa ékesíti a Főtaxi legkülönlegesebb, ünnepi díszbe öltözött járművét: az 1000 darab led fényforrásból álló fényfüzér teljes hossza 100 méter, ami felülmúlja a fővárosi Szent István Bazilika vagy a Parlament magasságát is. Mivel a fényfüzér vezetékei gyárilag zöldek voltak, ezeket először az autó színéhez passzoló sárgává kellett alakítani. E művelethez 50 tekercs szigetelőszalagot használtak fel, amelyek teljes, egy kilométeres hossza hozzávetőlegesen megegyezik az említett két nevezetesség, vagyis a Bazilika és az Országház közötti gyalogtávolsággal.

Kívánj valamit!

Egy ajándék fuvar, egy találkozó kedvenc magyar színészünkkel, vagy valamilyen jótékony adomány egy alapítványnak? Most akár mi lehetünk azok, akinek a kívánságát valóra váltja a Fénytaxi. Az idei ünnepi szezon újdonsága ugyanis, hogy azok, akik olyan szerencsések, hogy a Fénytaxival utazhatnak, az autóba szerelt kamerának elmondhatnak egy kívánságot is. A taxitársaság advent után összegzi ezeket a kéréseket, amelyekből egyet teljesít majd.

Több mint egy munkanapnyi díszítés

Komoly előkészületeket igényelt a Fénytaxi megvalósítása: a jármű ünnepi díszbe öltöztetése ugyanis csaknem 10 munkaórát, azaz több mint egy egész munkanapot vett igénybe. A készülődésbe fektetett energia megéri, hiszen a fényárban úszó taxi látványa idén is sok örömet jelenthet a budapestiek számára. Ezt igazolja, hogy elmúlt években mindig rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a járókelőktől és az utasoktól egyaránt, így nem volt kérdés, hogy a Főtaxi az idei adventi és karácsony időszak alatt is útnak indítja a Fénytaxit.

Nem csak látványos, környezetkímélő is

A Fénytaxival az adventi időszakban és a karácsonyi ünnepek alatt az idén immár negyedik éve találkozhatnak a járókelők a főváros utcáin – az elmúlt évek alatt több százan utazhattak az ünnepi járművel. Ha a fényfüzérbe öltöztetett Teslát mégsem sikerülne elcsípni, akkor sem kell csüggedni, mert a társaságnál – akár az applikációban, akár a VIVI robotdiszpécseren keresztül adjuk le a rendelést – jó esély van arra, hogy egy környezetkímélő autóval utazzunk. A hazai taxiszolgáltatók között ugyanis a Főtaxi rendelkezik az egyik legnagyobb, majdnem félezer autót számláló környezetbarát flottával, amelyből közel 170 tisztán elektromos meghajtású. A Fénytaxi ünnepi díszkivilágításának fogyasztása miatt sem kell aggódni, mert az lényegében nem befolyásolja az egy töltéssel megtehető kilométerek számát, hiszen csupán 110 W-os teljesítményfelvétellel rendelkezik.