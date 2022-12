"Életre-halálra ment": Vitray szerint ezért kell elválnia és új életet kezdenie 86 évesen mindent maga mögött hagyva

Vitray Tamás és Kállay Bori három évvel ezelőtt váltak el. A döntés meglepte a közvéleményt, ám a valódi okáról eddig soha nem beszélt a Kossuth-díjas újságíró egészen mostanáig.

Vitray Tamás Kossuth-díjas újságíró, főszerkesztő, riporter, kiváló művész gödi otthonában 2017. október 31-én, közelgő 85. születésnapja előtt.MTI Fotó: Czimbal Gyula

- Minden elismerés, ez is. Hogy micsoda egy kiváló pasi vagyok, aki 87 évesen elválik. Mondhatták volna azt is, hogy miért nem tudott megmaradni a fenekén egy öregember, aki tudta, hogy előbb-utóbb ápolni kell, gond van vele. Be szokták adni az ilyeneket öregotthonba, majd befejezik. Úgy éreztem, hogy bennem van még van annyi, hogy ezt érdemes megkockáztatni. Nem csak a kései időpont furcsa benne, hanem úgy jöttem el, hogy mindent magam mögött hagytam.