L.L. Juniorék válnak

Körtvélyessy Kinga hivatalosan is válik L.L. Juniortól – tudta meg a Blikk. A lap értesülései szerint mindkét fél sztárügyvédet fogadott a perhez.



Fotó: Facebook/L.L. Junior

Junior és Kinga 2016-ban ismerték meg egymást, többször szakítottak, ám mindannyiszor visszataláltak egymáshoz, felülemelkedve a problémákon.

2019 elején teljes titokban, egy filmbe illő, romantikus dominikai esküvőn össze is kötötték az életüket. 2020-ban pedig megszületett szerelmük gyümölcse, Lili is. A sztárpár azonban ezután is sok problémával küzdött és nagyjából egy évvel ezelőtt végleg elváltak útjaik.

Most pedig az is kiderült, hogy a házaspár hivatalosan is válik.