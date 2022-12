Nagy bejelentést tett Kulcsár Edina

Az év elején számoltunk be arról, hogy a viharos magánéleti eseményei után dalban vallott érzelmeiről Kulcsár Edina.



Fotó: TV2

A dal ugyan nem nyerte el mindenki tetszését, ennek ellenére is nagy népszerűségnek örvend a maga 2,3M megtekintésével.

Kulcsár Edina most közösségi oldalán jelentette be, hogy három nap múlva megjelenik a következő száma, Boldogság címmel. Úgy véli, a közönség nagyon fogja szeretni, ezért is időzítették a dal debütálását éppen Edina születésnapjára.

Valamiért soha nem várom annyira a születésnapom, de most szándékosan úgy alakítottuk, hogy legyen miért várni. Jobban szeretek adni, mint kapni és valahogy azt érzem, hogy ezt a számot nagyon fogjátok szeretni

- fogalmazott bejegyzésében Edina.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kulcsár Edina (@edinakulcsar_official) által megosztott bejegyzés