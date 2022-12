18+ Az utcán, teljesen meztelenül ünnepelte az argentínok vb-győzelmét egy nő

Napokon át tartó ünnepségsorozat vette kezdetét azután, hogy Argentína megnyerte az idei focivébét. A Lionel Messi vezette formáció hatalmas csatában verte meg a francia nemzeti tizenegyet a maratoni hosszúságú döntőben.

A katari labdarúgó-világbajnokságról győztesen hazatérő argentin válogatottat köszöntik szurkolók a játékosok autóbuszos diadalmenetén Buenos Airesben 2022. december 20-án. MTI/AP/Rodrigo Abd

Hatalmas az öröme most az argentinoknak, akik közül volt, aki szó szerint kivetkőzött magából.

Women are going naked in Argentina to celebrate their FIFA World Cup #Argentina #Messi #WorldCup pic.twitter.com/ML0G9CcFUs