Rendhagyó adással jelentkezett a Reggeli, még Lakatos Márk is visszatért

November végén derült ki, hogy Lakatos Márk távozik a az RTL Reggeli című műsorából. Most rendhagyó karácsonyi adással jelentkezett a Reggeli december 23-án, még a stylist is visszatért – írja az nlc.hu.



Fotó: RTL

Derült égből villámcsapás volt az, amikor a műsor végén azt mondták az öltözőben, hogy »akkor köszönjük szépen, ennyi volt«. Négy és fél év után ezt lehetett volna másképp is csinálni. Az volt a jó, hogy mivel nem kerültem saját magam alá, tudtam valami olyan erőt képviselni, amire reagált a ház is, és ebből sikerült olyan kompromisszumos, szép búcsút csinálni, amit szerintem alanyi jogon, amúgy is megérdemeltem volna