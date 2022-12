Zámbó Krisztián valóban átsétált egy kórház üvegajtaján

A Király című, Zámbó Jimmy-ről szóló sorozat legújabb részében azt is láthatják a nézők, ahogy a Zámbó Krisztiánt alakító színész több piros lámpán is áthajt, és kis híján egy idős férfit is elüt, amikor a kórházba siet apja balesete után. Mint kiderült, ezek az autós jelenetek pontosan így történtek meg a valóságban is, csakúgy mint az, hogy átrohant a kórház üvegajtaján.

„Ez abszolút így volt, az akkori párommal voltam, éppen szilveszteri buli volt. Az akkori »anyósom« mondta, hogy azonnal kapcsoljam be a tévét, mert Zámbó Jimmy válságos állapotban van. Először rossz kórházba mentem, nem tudtam, hogy hol van apu”

- mesélte Zámbó Krisztián a sorozat díszbemutatóján a Fókusznak. Kis híján el is sírta magát az interjú közben, mivel még 21 évvel a tragikus baleset után is annyira felzaklatják az akkori események, hogy csak nehezen tud beszélni róla.

Fotó: Facebook

A Királyban Georgita Máté alakítja Zámbó Krisztiánt, akinek nincs jogosítványa, így kellett eljátszania az autós jelenetet. Bár a színész előtt volt egy kormány, az autót valójában hátulról egy kaszkadőr irányította. Azt a jelenetet is kaszkadőr segítségével vették fel, amikor a sorozatbeli Krisztián szó szerint átrohan a kórház üvegajtaján. Az üveget a négy sarkán robbantották be akkor, amikor a kaszkadőr beleütközött.

A sorozatban egyébként maga Zámbó Krisztián is feltűnik, de nem saját magát alakítja, hanem kívülről szemléli sorozatbeli önmagát egy szórakozóhelyen.