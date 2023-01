A budapesti Fidesz közösségi oldalán méltatta Korda Györgyöt.

Tudtátok, hogy a ma 84 éves Korda György nem csupán a reneszánszát élő Reptér című slágere miatt ismert?

Amellett, hogy több Táncdalfesztiválon is díjazták, a Made in Hungary-ben is nyert. Hat évtizede tartó pályafutása alatt pedig számtalan további elismerést kapott.

Szenvedélyes kártyás, de kommentálni is szeret, hosszú évekig hallhattátok a pókerközvetítések alatt. A filmezés sem áll tőle messze, még a Magyar Vándorban is szerepelt.

Isten éltesse Korda Györgyöt, Budapest díszpolgárát!