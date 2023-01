Ifj. Schobert Norbi válaszolt az őt ért támadásokra: "miért kéne bárkivel is osztoznom a pénznyereményemen?"

Folyamatosan érték támadások Schobert Norbert és Rubint Réka fiát, miután megnyerte a Farm VIP döntőjét.

Fotó: RTL Klub

A fiatalember a Story magazinnak adott interjút, amiben beszélt arról is, hogy viselte a negatív kommenteket. Volt, aki azt fejtegette, hogy meg kéne osztoznia a nyereményen Smaltig Dalmával, aki az utolsó pillanatban kapott ki a játékban Norbitól.

"Bár a döntő után több olyan kommentet is olvastam, hogy a helyemben megfelezték volna a nyereményt Dalmával, őszintén szólva ez nekem meg sem fordult volna a fejemben. Nem is értem, miért kéne bárkivel is osztoznom a pénznyereményemen?”