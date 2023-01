G.w.M gyorsan reagált, miután kérdések merültek fel a vagyonával kapcsolatban

A napokban egy bűnügyi magazin számolt be arról, hogy nincs nyoma annak honnan származhat G.w.M, azaz Varga Márk mesébe illő vagyona. Úgy tűnik az általa is sokat emlegetett kiadócége valójában nem is létezik, és egyéni vállalkozását is rövid idő alatt megszüntette.



Fotó: TV2

A rapper máris előállt egy nagy bejelentéssel. Érkezik az új, Kötelék című dala, – ami Edináéhoz hasonlóan – a zenész születésnapján fog debütálni.

Január 8.-án landol az új klip, azzal a formációval, amit mi is és ti is imádtok! A dal címe: Kötelék lett! Szóval ne feledjétek!!! JANUÁR 8. 20:00! (Amúgy a szülinapom)

- fogalmazott a bejegyzésben G.w.M majd egy "nagyon igaz idézettel" zárta a bejegyzését.

Az irigység jobban megváltoztat a sikernél.

Ezzel minden bizonnyal a vagyonával kapcsolatos hírekre kívánt reagálni.