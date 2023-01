A rapper 26 éves lett.

@gwmmusic/Instagram

Mint az G.w.M. és Kulcsár Edina Instagramjáról is kiderült, a rapper a hétvégén ünnepelte a 26. születésnapját. Ennek alkalmából a profilján közzétett egyfajta visszatekintést az elmúlt évre. Ezzel a poszttal talán az volt a célja, hogy megköszönje a jókívánságokat, ám sokkal inkább szól arról, hogy ő mekkora király.

Huh… ez a 25. évem elég erősen hangosra sikeredett, akaratom ellenére is. Zeneileg inkább pihentem, de a magánéletemet rendbe tudtam tenni sok sok év után… mind1 ki mit gondol [email protected], ahogyan ez 10éve egyfolytában volt, csak én és a közvetlen családom tudja, hogy mi is a valóság és azt, hogy ki vagyok én valójában, de nem is tartozik senkire ez! A lényeg, hogy megvagyok, boldog vagyok és annyi sláger jön idén, hogy jobb ha kezd zenélni mindenki!️‍️ 26 vagyok, ezt az évet szétvágjuk!!! GWMPROD4EVER!!!!

Köszönöm a rengeteg köszöntést, imádlak titeket!