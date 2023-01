Nagy Feró szombaton lett 77 éves.

Nagy Feró születésnapja alkalmából a Borsnak nyilatkozott, mint mondta, sok a munkája, így néha nem bánná, ha több szabadideje lenne, de mégis inkább dolgozik, minthogy ne legyen érdeklődés iránta.

Néha jól esne, ha magamra is tudnék egy-két órát fordítani, ha több időt tölthetnék otthon, hogy végre játszhassak a kutyáimmal, és a saját életem körül forogna minden. Mégis azt mondom, inkább dolgozom, minthogy ne legyen érdeklődés irántam. Szerencsére nyáron sokat utazunk a zenekarral, nekünk az felér egy pihenéssel, csaknem egy nyaralással. A forgatásoknak jelenleg vége, de mindig van helyette más. Otthon is rengeteget feladat vár rám, jön a tavasz, ilyenkor az udvaron bőven akad munka, amint van egy kis szabadidőm, persze csinálom. Nem tudom, mit gondoljak, hála istennek vagy sajnos, de kevés időm van, bőven vannak felkéréseim, aminek örömmel teszek eleget. Kevesen tudják, de vasárnaponként a Királyi Rádiónál vezetek műsort, nincs egyetlen unalmas pillanatom sem

– mondta a Borsnak a Beatrice énekese.

Hozzátette:

Mondhatnám, hogy öregesen vagyok, de sokkal jobban érzem magam, mint ahogy sokan ezt gondolják. Viszont azt se felejtsük el, mégiscsak 77 éves lettem. Ugyanolyan dinamikus és naprakész vagyok, mint amilyen eddig is voltam, még jó erőben vagyok. Ebben semmi különös nincs, köszönhető az Úristennek, és persze én is mindent elkövetek, hogy ne legyek egy fáradt, vén, öreg bácsi. Nem is hagyhatom el magam, hiszen én vagyok a családfenntartó, ezzel pedig azt is be kell vállalni, hogy a legöregebb is.

Az énekes arról is beszélt, hogy az őrbottyáni otthonukat apránként építették fel a családdal, ezért különös érzés lenne belegondolni abba, hogy eladják a házat. Tudomásul vette viszont, hogy az ingatlan a gyerekeié és az unokáié lesz, így ők döntenek majd a sorsáról.

Az embernek komolyan kell venni mindent, és kötelessége gondoskodni a családjáról, így nekem is megfordult a fejemben a végrendelet. Nálunk azonban ennek az elintézését végül nem én vettem a kezembe, hanem a feleségem, de nekem ez tökéletesen megfelel. Elosztottuk, amink van, nekem az a fontos, hogy mindenki egyformán járjon majd jól, ha eljön az ideje. Persze nem nagy örökségről van szó! Van egy házam és két kutyám

– mondta az énekes.