Minden idők legnagyobb botránya zajlik a királyi családban – Harry könyve fejezi le végleg a brit monarchiát?

Harry kedden megjelent botránykönyve már most elsöprő siker. A brit, az amerikai és a kanadai kiadásból a megjelenés napján 1,4 millió példány fogyott. Magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában Tartalék címmel.

Harry herceg, III. Károly brit király másodszülött fia Spare (Tartalék) című emlékiratának kötetei egy londoni könyvesbolt kirakatában 2023. január 10-én, miután éjféltől megkezdték a könyv árusítását. MTI/EPA/Andy Rain

Hatalmas botrány zajlik a brit királyi család körül, emiatt még mindig nem tudni, hogy a "fekete báránynak" tartott Harry herceg megjelenik-e majd apja koronázásán.

A királyi család azt akarja, hogy Vilmos herceg és Harry még Károly májusi koronázása előtt Windsorban személyesen kössön békét, "hogy ne legyen cirkusz"

– szivárogtatták ki a királyhoz közel álló források. Többen aggódnak, hogy Károly király koronázása "cirkusszá válik", ha a királyi család továbbra is háborúban áll egymással.

Harry könyve, a Tartalék hatalmas botrányt okozott

Harry könyvében mélyen személyes visszaemlékezéseket osztott meg a testvéri vitáikról, köztük tettlegességig fajuló civakodásaikról, nyilvánosságra hozta a felesége, Meghan és a walesi hercegné közötti szöveges üzeneteket a mostanra hírhedtté vált koszorúslányruha-vita idején, és azzal vádolta a leendő királyt és királynét, hogy támogatták végül botrányt kavaró náci jelmezét.

Harry egy olyan esetet is felidéz a könyvében, amikor 2019-ben, londoni otthonában látogatta meg bátyja, Vilmos herceg – ekkor a két a testvér viszonya már jelentősen megromlott Harry és Meghan Markle házassága miatt. Hangos szóváltás alakult ki közöttük, majd – Harry elmondása szerint – bátyja megragadta a gallérjánál fogva, eltépte a nyakláncát, és a földre lökte.

A herceg visszaemlékezése szerint Vilmos a látogatása alatt „nehéznek”, „gorombának” és „durvának” nevezte Meghant, amivel Harry szerint csak a brit sajtó narratíváját ismételgette „papagájként”. Harry szerint a bátyja azt bizonygatta neki, ő csak segíteni szeretne, mire Harry visszakérdezett: „Komolyan mondod? Segítesz nekem? Bocsánat – de te ezt annak nevezed? Segítségnek?”

Ez a kérdés elmondása szerint annyira feldühítette Vilmost, hogy káromkodni kezdett, és „fenyegetve közeledett felé”. Harry a konyhába ment, és egy pohár vizet töltött neki, mondván, nem tud vele beszélni, amíg ilyen állapotban van. Vilmos állítólag ekkor sem nyugodott le, letette a vizet és megragadta Harryt.

Rám támadt. Minden olyan gyorsan történt. Nagyon gyorsan. Megragadott a galléromnál fogva, elszakította a nyakláncomat és a földre lökött. A kutyatálon landoltam, ami a hátam alatt megrepedt, a darabok belém vágtak. Egy pillanatig kábultan feküdtem ott, aztán felálltam, és mondtam neki, hogy tűnjön el

Ott lesz Harry herceg édesapja koronázásán?

Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy Károly meghívja Harryt és Meghant, ám bennfentesek szerint arra is készül forgatókönyv, hogyan találnak majd okot arra, hogy udvariasan "eltanácsolják" a sussexi hercegi párt a a nagy eseménytől.

Ahhoz viszont, hogy valóban ne is jelenjen ott meg Harry, valakinek hivatalosan közölni kell vele, hogy nem látják szívesen. Erre két lehetőség van: vagy maga Károly király tiltja el saját fiát, vagy pedig Rishi Sunak miniszterelnök.

Az utóbbira a Churchill-precedens óta van lehetőség: 1953-ban az akkori brit miniszterelnök, nevezetesen Winston Churchill, közölte a trónról lemondott VIII. Eduárddal, hogy nem látják szívesen Erzsébet királynő koronázásakor, ezzel megoldva a mostanihoz hasonló, kényelmetlen szituációt.

Harry herceg azóta persona non grata, hogy évekkel ezelőtt megszakította a hivatalos kapcsolatot a családdal, állítása szerint rokonai kirekesztő hozzáállása miatt, amelyet feleségével, a színésznőből lett hercegnével, Meghan Markle-lel szemben tanúsítottak.

A koronázással kapcsolatos helyzetet tovább bonyolítja, hogy Harry herceg nemrég azzal is előállt, hogy 25 tálib harcost ölt meg katonakorában, akikre nem is mint emberekre tekintett, és tekint most sem, csak mint sakkbábukra, akiket levett a küzdőtérről. Emiatt szópárbajba keveredett a tálibokkal, és a királyi család jogosan tart a Harry herceg esetleges jelenlétéből adódó extra biztonsági kockázatoktól, vagyis a tálib fenyegetéstől.

Harry könyve durva, de a legdurvább részleteket még így is kihúzta belőle

Harry herceg a The Daily Telegraph-nak elmondta, hogy "a mű 407 oldalas, de első tervezete még 800 oldalas volt". Viszont abban írt olyan eseményekről is, különösen közte és Vilmos, illetve közte és apja, III. Károly király között történtekről, amelyeket nem akart a világ tudomására hozni. Harry szerint ugyanis

édesapja és bátyja soha nem bocsátott volna meg neki, ha ezeket a részleteket is belevette volna a könyvbe.

Harry szerint a média veszélybe sodorja őt és családját

A sussexi herceg a The Late Show-ban elmondta, hogy már a könyv megjelenését is megpróbálták megakadályozni, mivel a királyi családra nézve kényes témákat érintett benne. Ezt tetézték azzal, hogy szándékosan botrányt akarnak kreálni a leírtakból, ezért egyes félmondatait a szövegkörnyezetből kiragadva kezdték félremagyarázni – állította. Ezek sorában említette azt is, hogy egyesek szerint hencegésből írta meg, hogy brit katonaként 25 tálib harcossal végzett az afganisztáni háborúban.

A legveszélyesebb hazugság, hogy több portál azt állítja, dicsekedtem az Afganisztánban megölt emberek számával

– fogalmazott Harry, aki szerint ez azért jelent veszélyt rá és a családjára, mert ezzel afgán vallási és világi vezetőket is feldühítettek, aki a felelősségre vonását követelik.

Ők a további tartalékok a brit királyi családban

A herceg egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy aggódik Vilmos trónörökös és felesége, Katalin hercegnő három gyermekéért, mert tudja, hogy a gyerekek közül legalább egynek ugyanaz a „tartalékszerep” jut majd, mint neki.

A memoár címe is arra utal, hogy ő csak a „tartalék” a brit királyi családban. Az elterjedt mondás szerint ugyanis a mindenkori uralkodó akkor gondoskodik megfelelően a trónutódlásról, ha házasságából születik egy trónörökös (heir) és egy tartalék is (spare). Harry jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban.