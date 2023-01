Megfázás és influenza: melyek a főbb gyógymódok?

Akár megfáztunk, akár influenzásak lettünk, egyiket sem érdemes félvállról vennünk, hiszen komoly szövődményei lehetnek. Ezen kívül rendkívül nehéz élni a mindennapjainkat a betegségek különféle tüneteivel. Mivel tudjuk enyhíteni a vírusok okozta megbetegedéseinket? (x)

Tea, sok pihenés, vitaminok és megfelelő táplálkozás

A forró italok, a sok pihenés alapvető még akkor is, ha csak egy sima megfázást kaptunk el. Ne feledjünk, ahogyan megjelennek az első tünetek, az immunrendszerünk küzd. Lehet, hogy ebből csak apróságokat észlelünk, ám valójában hatalmas harc dúl bennünk. A legjobb, ha ilyenkor energiát adunk a testünknek, pihenünk és támogatjuk a megfelelő folyadékbevitellel, vitaminokkal és persze egy jól kidolgozott étkezéssel. Ilyenkor nem baj, ha kicsit kalóriadúsabban étkezünk, és több fehérjét fogyasztunk, hiszen a testünk a megfelelő védekezéshez energiát kell, hogy használjon. A C-vitamin mellé pedig mindenképp szedjünk D-vitamint is, ugyanis a D-vitamin aktívan támogatja immunrendszerünket a megfelelő működésben a C-vitamin mellett.

Ha már végképp nem bírjuk a tüneteket

A tünetek a szinte alig észrevehetőtől kezdve az elviselhetetlenig változhatnak. Ez mindenkinél egyéni, és sok mindentől függ. Megesik, hogy a tünetek szinte elviselhetetlenül fájdalmasak lesznek. Főleg influenzánál lehetséges ez, amikor még a hajhagymánk is fáj, és minden mozdulat kész szenvedés. Ilyenkor jöhet jól egy Aspirin, ami nem csak a tüneteket enyhíti hatékonyan, de a hőemelkedést és a lázat is leviszi, ha épp szükséges. Az Aspirin már nagyon régóta velünk van, és az egyik legmegbízhatóbb gyógyszermárka között tartják számon. Ezért ha végképp nem bírjuk, ne kínozzuk magunkat tovább, és vegyünk be egy Aspirint. Higgyük el, a gyógyszer bevétele és egy jó nagy alvás után sokkal jobban leszünk majd. Ha pedig még többet szeretnénk tudni az Aspirin hatásairól, keressük fel a www.aspirin.hu oldalt, ahol megismerhetjük ennek a gyógyszernek a pontos hatásmechanizmusát és persze a történetét is, amely immár több mint száz évre nyúlik vissza.

Kell-e antibiotikum?

Az antibiotikum a bakteriális fertőzésekre való, és csak is akkor érdemes szednünk, ha már az influenzavírus folyományaként ez is kialakult. Hogyan történhet ez meg? Az influenzavírusnak van egy olyan „kedves” tulajdonsága, hogy az immunrendszert szinte védtelenné teheti a bakteriális eredetű légúti fertőzésekkel szemben. Alapesetben ezeket a baktériumokat azonnal elintézi az immunrendszerünk, észre sem vesszük őket, az influenza viszont szinte nagykaput nyit rajtunk a hívatlan vendégeknek. Ezért antibiotikumot csak akkor szedjünk, ha ez már megtörtént. A bakteriális fertőzés jól látható jele a sárgás vagy zöldes orrváladék. Ilyenkor még mindig hanyagoljuk az antibiotikumot, és csak akkor forduljunk ezzel az igénnyel orvosunkhoz, ha több napja sem tudjuk leküzdeni a fertőzést. Az ok nélkül szedett antibiotikum nem csak elpusztítja a hasznos baktériumainkat is, amelyek az egészséges immunrendszerhez nélkülözhetetlenek, de rezisztenssé teheti a kórokozókat.

