Bejelentkezett Jeremy Renner a kórházi ágyából, több mint 30 csontja tört el

Beesett a hókotrója alá, amikor az magától elindult és megpróbálta megállítani.

A 444 cikke szerint a kórházi ágyáról jelentkezett be Jeremy Renner kétszeres Oscar-jelölt amerikai filmszínész, aki az új év első napján szenvedett életveszélyes sérüléseket egy balesetben.

Renner 2019-ben a San Diego Comic-Con rendezvényen

Fotó: wikipedia CC BY SA 3.0/Gage Skidmore

Renner a nevadai Tahoe-tótól nem messze lévő birtokán kotorta el a havat saját hókotrójával, hogy az elakadt rokonai el tudjanak indulni a hóesésben haza, amikor a baleset érte. A 444 cikke szerint egy ponton kiszállt a hókotróból, mire az magától lassan elindult. Renner megpróbált visszamászni a fülkébe, de beesett a 6,5 tonnás jármű alá.

A színész a Twitteren posztolt, ebben azt írta, hogy harmincnál több csontja törött el a balesetben.

A posztban a következőket írta:

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA