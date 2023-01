Meghalt a magyar X-Faktor sztárja

62 éves korában elhunyt Kovács László Stone, akit a 2012-es X-Faktorban ismerhettek meg a nézők - írja az NLCafé.



Fotó: Youtube

A lap információi szerint az egykori zenész egy héttel ezelőtt agyvérzést kapott, lélegeztetőgépre került, de a szervezete feladta a küzdelmet.

Stone a Blikknek korábban részletesen mesélt kálváriájáról:

„Túl vagyok már a negyedik szívinfarktusomon, 2017-ben Vietnámban volt egy trombózisom, aztán Ausztráliában belement egy nagy vérrög a kezembe, le akarták vágni, most félévente valami van a szívemmel, de még bírom. A koronavírust is elkaptam egy korábbi hullámban. A rajzolást csinálom, verseket is írok néha. Majd szeretnék zenét is szerezni, de most nem igazán tervezek, csak csinálom, amit kell”