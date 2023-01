Teljesen összetört a magyar modell, olyan hírt kapott a terhességéről

Dobó Ági mindenképp kislányt akart, még a családja sem értette meg, amikor sírva fakadt a második terhessége idején.

Dobó Ágit családja sem értette meg. Fotó: Instagram

Dobó Ági gyakran mutat képeket gyerekeiről. Sokan írnak is az egykori szépségkirálynőnek, hogy milyen jól mutatna fiai mellett egy lány is. A levelekre hosszabb bejegyzésben reagált az Instagramján.

Kellene Nektek egy kislány is, Ági! Rendszeresen kapom meg hosszú évek óta tőletek, barátoktól, ismerősöktől, és tudom, hogy legtöbbször jóindulattal, de mégis volt idő, amikor sírtam e mondat láttán, hallatán, aztán volt idő, amikor rettenetesen felhúzott, manapság leginkább csak elengedem... Mintha ez úgy működne, hogy hm, szeretnénk (3.) babát, és kislányt kérünk, köszönjük! Van ahol igen, de itthon jelenleg nem.Soha nem titkoltam, bár borzasztóan nehéz volt feldolgozni azt, hogy emiatt elítélnek, és hálátlannak, rossz anyának, szar embernek gondolnak, ha vállalom, hogy pici korom óta egy fiút és neki egy hugit szerettem volna,mióta 2 fiam van, pedig két fiút és nekik egy hugit. Ráadásul idővel azt is felvállaltam, hogy amikor megtudtam, hogy a második gyermekünk is fiú lesz, csalódott voltam

- írta.

Sírtam is, nagyon, és mondhatni napokig gyászoltam az általam akkorra már szinte biztosnak hitteket, de igazából egy ember kivételével senkinek nem is mertem erről az érzésemről beszélni, mert még a családom is helyre tett, miszerint csak az számít, hogy egészséges legyen. Ez természetesen így is van. De én, 28 éves koromra, birtokomban és tudatomban egy csodálatos anyai ágon általam is örökölt, rendkívül különleges kapcsolódásnak a női felmenőimmel, minden porcikámmal azt éreztem, hogy ezt én is tovább fogom vinni, tovább kell vinnem... Ezért nehezen viseltem, hogy ez nem fog megtörténni