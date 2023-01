Elképesztő: pontosan ennyi nyugdíjat kap havonta a Neoton Família sztárja

Pál Éva, a Neoton Família egykori énekesnője nehéz éveket tudhat maga mögött. Bár az énekesnő már megszabadult negyvenegymilliós devizahitelétől, egy másik adósság élete végéig terheli a nyugdíját, miközben csupán 28 500 forint nyugdíjat kap.

Pál Éva nincs túl könnyű helyzetben. Forrás: Pixabay

A Neoton Família sztárja nehéz időket élt meg az elmúlt években. Egy évtizedekkel ezelőtt felvett svájci frank hitel miatt anyagi csődbe került írta meg a Blikk.

Végül amilyen kilátástalannak tűnt, olyan hamar meg is oldódott a gond, ugyanis Éva öt nap alatt – az árverezés előtt – eladta házát, a megmaradt pénzből pedig sikerült vásárolnia egy kisebb házat.

Az énekesnő beköltözésük után azonnal felújításba kezdett. Ebben sem volt szerencséje, ugyanis szakemberek helyett kóklerek kerültek az útjába.

Szörnyű munkát végeztek. Beltéri csöveket raktak kintre is, ami aztán be is szakadt. Újra kellett csatornázni, és kezdhettünk mindent elölről. Rengeteg pénzt buktam, de most már fellélegezhetek, mert kész van. Az éveken át tartó küzdelem megszűnt

– mondta a Borsnak a Neoton egykori sztárja, aki az első vállalkozásából eredő felhalmozott tartozástól nem tudott megszabadulni.

„Naivan csináltam egy közös vállalkozást, de inkorrekt partnert találtam. Egy 1 millió forintos kiegyenlítetlen számlából 3,5 milliós tartozást lett, és végrehajtás alá került. A különbözetet a 49 ezer forintos nyugdíjamból vonják, így életem végéig a 28 500 forintos minimumnál nem fogok többet kapni. De nem akarok panaszkodni, mindig megoldottam mindent, és a fiam óriási segítség számomra. Nagy iskola volt ez nekem, tanultam belőle. Mindig is dolgoztam, most az egyik szolidaritási mozgalom etikai bizottságának vagyok az elnöke, juttatás nélkül. Nagy reményeim és terveim vannak, remélem, a színpadon is kapok lehetőségeket idén” – árulta el Pál Éva a lap érdeklődésére.