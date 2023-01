Till Attila és Ördög Nóra elárulta, hogyan kapnak fizetést a TV2-nél, Járai Mátét elküldték az RTL-től

Tévés celebhírek következnek.

MTI Fotó: Kovács Attila

Till Attila és Ördög Nóra műsorok nélkül is kaszálnak a TV2-nél – derült ki a Blikk cikkéből. A két műsorvezető Miskovits Marci podcastjében vendégeskedett.

A műsor során szóba került az is, hogy mindketten állományban vannak a TV2-nél, ami azt jelenti, hogy akkor is kapnak fix havi fizetést, ha nem dolgoznak, azaz nincs éppen egy műsoruk sem.

„Ez stabilitást ad az életünkben, megtisztelő, érezzük, hogy fontosak vagyunk, van egy ilyen része is. Viszont ez azt is jelenti, hogy bármikor rendelkezésre kell állnunk, bármikor megyünk és csináljuk a dolgunkat. Egyébként szerintem sokkal többet is dolgozunk így”