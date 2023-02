Mit ér a Reggeli melegek nélkül

Lakatos Márk után Járai Mátét is kirúgta az RTL Klub.

Ahogy kedden mi is megírtuk, távozik az RTL Reggeli műsorvezetői csapatából Járai Máté. A színész az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel a szomorú hírt, hogy a műsor készítői nem hosszabbítottak vele szerződést, ezért nem fog többet műsorvezetőként ülni a stúdióban.

Járai Máté posztja alatt Lakatos Márk is reagált egykori kollégája távozására. A stylist ugyanis szintén a Reggeli csapatát erősítette korábban, tavaly novemberben vált meg tőle a csatorna.

- üzente Lakatos Járainak, utalva arra, hogy mindkettőjüket kirúgta a csatorna.

A hírre később Lakatos Márk egy TikTok videóval is reagált, a stylist szerint homoszexuális-tisztogatás zajlik a csatornánál.

Tragikus hirtelenséggel kaptuk a hírt, hogy Járai Máténak is taka van a Reggeliből. Én oda is kommenteltem gyorsban, hogy hát, üdv a klubban.

A viccet félretéve, most, amikor Hollywoodban már konkrétan azt is előírják, hogy hány melegnek, transznak és egyébnek kell lenni egy stábban ahhoz, hogy Oscar-díjat kapjon egy film, én nem tudom, hogy a Reggeli vezetősége hogy meri ezt megtenni, hogy ilyen melegjogi tisztogatásokat végez!? Most már gyakorlatilag egyetlen egy meleg, de akár langyi sincs a csapatban... Hogy fog így a Reggeli Oscart kapni? Vagy már jön a tavasz és nem kell a fűtés?