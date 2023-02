A válásban legalábbis közrejátszott egy ismert, férjezett modell, akivel Kucsrea megcsalta Tápait.

Mint ismert, véget ért Tápai Szabina és Kucsera Gábor 10 évig tartó házassága. Ennek kapcsán már megírtuk, hogy a páros a Story magazinnak elmondta: a megcsalás is szerepelt a válás okai között.

Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. Az elmúlt két-három évben túl sok volt a negatív energia az életünkben, és erre se a gyerekeknek, se nekünk nincs szükségünk

– vallotta be őszintén Tápai.

Egy informátor most a Blikk.hu-nak még több részlettel szolgált. Többek között arra is kiért, hogy Kucsera egy ismert nővel is csalta feleségét.

Gábor nagyon jó édesapa, de az utóbbi időben nem volt mintaférj. Nemegyszer volt hűtlen a feleségéhez

– mesélte. De a pletykalap szerint több forrás is megerősítette, hogy az egykori sportoló kalandjai között volt egy hosszabb viszony is,

méghozzá egy ismert, ráadásul férjezett modellel, akit sokan a tévéből ismerhetnek.