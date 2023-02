A zenész az X-faktor kapcsán osztotta meg gondolatait.

RTL

Mint ismert, idén elmarad az RTL Klub népszerű zenés reality-je, tehetségkutatója, az X-faktor, ami helyett a the Voice című műsort indítják útjára, amelynek hasonló a célja. A hírek kapcsán most ByeAlex, az egyik zsűritag is megszólalt, Facebook-posztban írt a terveiről.

nem véletlenül volt már a mondandóm tavaly a műsor végén is tkp. egy búcsú, hiszen én már év végén is jeleztem a csatorna felé, hogy elfáradtam; részemről a hat évadot komolyan vettem, rengeteg dalt (slágereket) írtam meg ezidő alatt, utat mutattam sok fiatalabbnak – néhányan aztán, lehet másként látták – és négyszer győztem is a versenyzőimmel

– írja némi flexszet is beleszőve a mondandóba.

úgy éreztem, hogy nincs bennem több, pihennem kell a műsortól, el kell tőle köszönnöm, mert ugyan nem lustálkodtam a hat év alatt sem, mégis a 2020-as évem volt a legtermékenyebb zeneileg, pont az, amikor nem volt x-faktor a covidhelyzet miatt. ezt észre kell vennem

– teszi hozzá. A gondolatmenetet pedig azzal zárja, hogy mostantól többet fog a saját zenéivel törődni, illetve folytatja a könyvének írását is, nyáron pedig ismét turnéra megy – új dalokkal.