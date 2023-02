Kitálalt Kucsera Gábor egyik szeretője

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, külön utakon folytatja életét Kucsera Gábor és Tápai Szabina.



A pár esküvője még 2013-ban volt. Házasságukból három gyermek született. Tíz év után most úgy döntöttek, elválnak útjaik. Tápai Szabina nemrég arról is beszélt, két évig várt, hogy történjen valami, de már máshogy néz egykori szerelmére.

Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész

- nyilatkozta korábban Tápai Szabina.

Egy állítólagos ismerős arról mesélt, hogy Kucsera Gábor nemegyszer volt hűtlen a feleségéhez. Elmondása szerint egy férjes modellel is csalta a párját. Egy másik forrás szerint ő lehet az ismert tévés modell.

Az egyik szerető most a Blikknek mesélt a titkos viszonyról.

A lap szerint a nő és a már visszavonult sportoló évekkel ezelőtt bonyolódott kapcsolatba. A hölgy állítása szerint több alkalommal is lebuktak, de Tápai Szabina szemet hunyt a férje nőügyei fölött, abban bízva, hogy egyszer jó útra tér.

Tudtam ki ő, tisztában voltam azzal is, hogy házas, és hogy akkor már megszületett a kisfia. Mégis belementem, mert nagyon tetszett, külsőre megtestesítette számomra a tökéletes férfit. Minden nő odavolt érte, és különlegesnek éreztem magam, hogy kellek neki

– mesélte a lapnak a hölgy, aki szerette volna, ha a kilétét a nyilvánosság előtt továbbra is rejtély fedi, hiszen ma már ő is boldog házasságban él. Elmondása szerint a szenvedélyes viszony hónapokon keresztül tartott. Állítása szerint ez idő alatt többször is lebuktak Szabina előtt, de az egykori kézilabdázó próbált szemet hunyni férje nőügyei felett.

Abban az időben Gábor volt otthon a kisfiával, Szabina pedig visszament kézilabdázni. Jó apuka volt, imádta a gyerekét, de amikor a felesége hazaért, gyakran elindult az éjszakába, olyankor találkoztunk. Nagyon szórakoztató, humoros, sármos férfi, akinek nem lehet nemet mondani. Szabina hamar rájött, hogy a férjének viszonya van, többször látta az üzenetváltásainkat, hallott részleteket a telefonbeszélgetéseinkből, de aztán Gábor mindig megígérte, hogy mindent felszámol, a felesége pedig reménykedett. Szerintem Gábor igazán sosem akart megváltozni, még ha meg is próbálta

– mondta a hölgy, aki úgy véli, több jel is utalt arra, hogy rajta kívül más lányokkal is mulatta az időt Gábor.