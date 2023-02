Gyöngéden átölelné: Korda Györgynek nagyon bejön a fideszes miniszter, Klárika előtt flörtölt vele

A fideszes ex-NAV vezér, Tállai András szűkebb vadászterületén, Mezőkövesden lépett fel a Korda házaspár egy pártrendezvényen.

Korda György és Balázs Klári fellépése előtt azonban az egybegyűlteknek végéig kellett nézniük, amint a fideszkormány Völner–Schadl ügyben nagyon hallgatag igazságügy minisztere, Varga Judit némi hegedüléssel próbál javítani a renoméján.

Varga nem érte be a hegedüléssel, utána köszöntőt is mondott: mindkettő megérintette Gyuri bácsi szívét – írja az AC News.

Volt azután egy különleges, meghittebb része is a koncertnek, amikor elénekeltem az egyik legszebb és legnagyobb slágeremet, a Gyöngéden ölelj át című dalt. Azt mondtam, ezt most Varga Judit miniszter asszonynak küldöm. A koncert után közös kép is készült vele, ami igazán megtiszteltetés számunkra