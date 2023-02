Brutális pénzzel lóg a NAV-nak a TV2 sztárja

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal frissen közzétett „szégyenlistáján”, a december 31-ig tízmillió forintnál több adótartozást felhalmozó magánszemélyek közt feltűnt Szabó Kimmel Tamás neve is, az egyéni vállalkozók csoportjában.

Szabó Kimmel Tamás jelenleg szünetelteti vállalkozását. Forrás: Klubrádió, Szavakon túl

A nyilvános céginformáció szerint Szabó Kimmel jelenleg szünetelteti vállalkozói tevékenységét. Az adótartozásnak köszönhetően a cégtár jelenleg átlag feletti kockázatúként értékeli a vállalkozását.

Szabó Kimmel a sajtósán keresztül közölte a Blikkel, hogy nem kíván nyilatkozni az ügyben.

A színész leginkább a Made in Hungaria című filmből és a TV2 sorozatából, a Mintaapákból ismert, emellett sok mozifilmben és színházi produkcióban is láthattuk. 2021-ben a Mintaapák gyártócége a korábbi sztárok egy részétől az általuk támasztott irreális feltételek és emberi, illetve magatartásbeli problémák miatt vált meg. Köztük volt Szabó-Kimmel Tamás is, akivel szemben a TV2 akkoriban magatartásbeli problémákat emlegetett.

Sajnos, gyakran nagyon rossz volt a légkör, nehéz volt a közös munka. Többen voltak olyanok, akik nem sokkal a forgatás kezdete után már úgy érezték, némelyikükkel nagyon keserves együtt dolgozni. Nehéz volt megfelelni az elvárásaiknak, és volt olyan köztük, aki ezt gyakorta fel is emlegette. Igazi megpróbáltatássá tették a mindennapokat

– mondta akkoriban egy stábtag. Szabó-Kimmel akkor rágalomnak minősítette a stáb panaszait, és közölte, nem reagál a vádakra.