Molnár Anikó: mostantól nem a semmiért fognak lek***ázni

Nemrég futótűzként terjedt el a hír, hogy az egykori Való Világ-szereplő, Molnár Anikó regisztrál az OnlyFans-re, hogy ott pénzért osszon meg magáról erotikus tartalmakat.

Húsz éve azt kapom folyamatosan a kommentekben, hogy én nem dolgozom, ingyenélő vagyok, kitartott vagyok és az ősi szakmát űzőm. Most így, 47 évesen, azt mondtam, tulajdonképpen eddig is le*urváztak, a semmiért, akkor most is *urvázzanak le a semmiért, de akkor most legalább legyen belőle hasznom ”