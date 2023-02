Úgy tűnik, hogy Galambos Lajos nem vonul börtönbe, pedig az áram-, gáz- és vízlopási ügye igen súlyosnak bizonyul.

MTI Fotó: Lakatos Péter

Mint ismert, a bíróság 2022. december 7-én áram-, gáz- és vízlopásért jogerősen 3 év 6 havi börtönbüntetésre ítélte a showmant. Ennek letöltését 2023. február 15-én kellett volna megkezdenie egy kecskeméti börtönben. Ám most úgy tűnik, Galambos lehet, hogy teljesen meg is úszhatja majd a bevonulást. Az ügyben a blikk.hu kérdezte dr. Györei Péter büntetőjogi ügyvédet.

– kezdi a beszámolót Györei. „A halasztási kérelem indokát illetően azonban nagy a titkolózás. Ennek oka valószínűleg az, hogy Galambos és ügyvédei olyan mestertervet eszeltek ki, amellyel a mulatós zenész akár végleg megúszhatja a sittet” – teszi hozzá.

– magyarázza. A kérelmet majd egy büntetés-végrehajtási bíró fogja elbírálni. Eközben figyelembe veszik az igazságügyi orvosszakértő véleményét, valamint a Bv. Egészségügyi Központ nyilatkozatát.

Amennyiben az orvosszakértő is megállapítja a közvetlen életveszéllyel járó betegséget, a Bv. Egészségügyi Központ pedig úgy nyilatkozik, hogy a bv-intézetben nem oldható meg a közvetlen életveszélyben levő Galambos Lajos ellátása, akkor a bíró akár többéves halasztást is adhat a börtönbe vonulásra

– vélekedik Györei.

Van azonban még egy csavar a történetben. Léteznek ugyanis olyan szívbetegségek, amelyek nemcsak közvetlen életveszéllyel járnak, hanem gyógyíthatatlanok is. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a páciens élete végéig kezelésre szorul, hanem azt is, hogy a közvetlen életveszély sem szűnik meg soha. Ha pedig a gyógyíthatatlan (szív)betegség okozta közvetlen életveszély nem szüntethető meg, akkor – erre hivatkozva – a börtönbe vonulás is korlátlan ideig halasztható. Reális tehát annak lehetősége, hogy a gyógyíthatatlan szívbeteg elítélt végleg megússza a börtönt.