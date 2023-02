Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos fia, Szűcs Csaba ezidáig tudatosan nem szólalt meg a nyilvánosság előtt a családi viszályokkal kapcsolatban, ám ezúttal sok titokról lerántotta a leplet.

Pécsi Ildikó fia elárulta a családi viszály okát – Fotó: Youtube.com/Gödöllői NetTV

Korábban álomszerűnek tűnt Pécsi Ildikó és menye, Pártos Csilla kapcsolata, ám amikor válásra került a sor, elszabadult a pokol. Nyilatkozatháború indult, és a népszerű színművésznő mindig készséges volt az újságírókkal, elmondta véleményét, amiből mindig óriási botrány keveredett. Szűcs Csaba most, A Gödöllő TV Zavarhatok? című műsorában elmondta: miként lehetett volna megakadályozni, hogy válása ne a nyílt színen zajlódjon.

A népszerű művésznő és az olimpiai bajnok focista fia elárulta: volt olyan időszak, amikor emiatt az édesanyjával nem volt felhőtlen a kapcsolata, Pécsi Ildikó ugyanis azt szerette volna, hogy a nyilvánosság előtt védje meg őt.

„Azt mondta édesanyám, hogy nem védem meg őt. Én úgy éltem meg, hogy én következetesen tartani szeretném magam ahhoz, amihez most is tartom magam, hogy ez két embernek a válópere, Szűcs Csabáé és Pártos Csilláé. Én nem nyilatkoztam, de édesanyám azt mondta, nyilatkozzak, védjem meg őt. Nem fogadta el tőlem azt, hogy nincs mit magyaráznunk ebben a történetben, én ezt betartottam, ő nem tartotta be. Ez a kettőnk kapcsolatára is rányomta a bélyegét egy időszakban, amit én rettenetesen rosszul éltem meg. Nem egy mártírként ülök itt, persze. Nem hiszem, hogy nekem Pécsi Ildikót védenem kellett volna. Bűntudatot nem érzek, még akkor sem, ha ebbe az egészbe ők belebetegedtek. Ne értse félre senki, de semmi olyat nem tettem, amivel ezt okoztam volna a szüleimnek” – tette hozzá Szűcs Csaba a Zavarhatok? című műsorban.