Összeházasodott Kulcsár Edina és G.w.M – Képet is posztoltak a nagy napról

Kulcsár Edina úgy érzte G.w.M-mel végleg révbe ért, és hamarosan megszületik első közös gyerekük is. A lánykérés is megtörtént decemberben, ma pedig össze is házasodtak.



Kép: RTL

Kulcsár Edina korábban arról beszélt, hogy milyen esküvőt képzelne el, akkor azt mondta mindegy, hogy kicsi vagy nagy esküvőjük lesz G.w.M-mel, ő mindenhogy boldog lesz tőle, de azért vannak elképzelései.

Így nyilatkozott az influenszer erről:

Az egész esküvővel kapcsolatban csak az a vágyam, hogy a dédim még ott lehessen! Sőt, ne csak szimplán ott legyen, hanem erős, egészséges és boldog legyen az esküvőn. Nagyon-nagyon sokat jelent nekem ő, így fontos, hogy együtt éljük meg ezt a szép napot! 92 éves lesz és tudom, legalábbis remélem, hogy még bőven van időnk együtt, de azért miatta jobb lenne minél hamarabb, hogy még táncolni is tudjunk együtt.

Most képet is posztolt közösségi oldalán újdonsült férje G.w.M, aki ellen pár hete indult nyomozás a luxusélet miatt.

Sosem gondoltam volna, hogy valaha megnősülök. Még csak hallani sem akartam róla soha, hogy bekössem a fejem, mert igazából nem éreztem jelentőségét, nem volt ami kiváltaná, de megtörtént és te vagy az első, egyben utolsó is!

- mondta el Varga Márk, aki szerint megváltozott minden mióta együtt vannak, sokkal jobb minden és ezeket nem lehet szavakba önteni!

G.w.M saját bevallása szerint havi 12 milliót keres, de nem tudni mivel. Továbbra is rejtély, hogy pontosan miből telik neki a designer ruhákra és a luxusautókra, ugyanis a pénzének nincs egyértelműen látható nyoma.

Most azonban a NAV vizsgálódni kezd az ügyben.

Most már a NAV pénzügyi nyomozói is érdeklődnek, és vizsgálják a gyors meggazdagodás körülményeit. Azt, hogy mire jut majd a NAV vizsgálata, azt nem tudni, mindenesetre az biztos, hogy most már a feleségét is érinteni fogja.