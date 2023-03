"Nem menekülök senki elől" – videóüzenetben szólalt meg Lagzi Lajos

A népszerű zenész egészségügyi problémák miatt nem kezdte meg börtönbüntetését.

A TV2 Tények című műsorának nyilatkozott egy videóüzenetben Galambos "Lagzi" Lajos arról, hogy miért nem vonult be eddig a börtönbe, megkezdeni a rá rótt büntetését.

Fotó: YouTube/TV2

Mint a felvételen elmondta, szerdán rosszul lett otthonában, és bár ő maga nem kért segítséget, egyik rokona kihívta a mentőket.

Emiatt nem vonult be a börtönbe, mert a vizsgálatok során újabb egészségügyi problémákat tártak fel nála. Emellett pedig esetenként olyan egészségügyi problémája van, ami életveszélyt is okozhat nála, ezért is kapott halasztást egyelőre a büntetés megkezdésére.

Mint az üzenetben elmondta, nem menekül senki és semmi elől.

A Tények felvétele: