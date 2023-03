Ennél cukibb a héten már nem lesz, Rihanna kisfiának testvér irigysége elviszi a hetünket

Rihanna megmondta nagyobbik fiának, hogy a testvére ott lesz az Oscar-gálán, ő pedig nem, és le is videózta a reakciót.

A testvér rivalizálás bizony létezik, ezt Rihanna is bemutatta a kisfián, amikor közölte vele, hogy kistetvére, akit még nem lehet otthon hagyni ott lesz az Oscar-gálán, ő pedig nem. – írta meg a 24.hu.

Rihanna a 2023-as Superbowl half-time showján – Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Rihanna a Fekete Párduc 2. részéhez készült dalát, a Lift Me Up-ot is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában az idei Oscaron. Rihanna poszthját az édesapa, vagyis A$AP Rocky is díjazta, reméljük az internet népe sem köt bele, amiért csalódottá tette a kisfiút.