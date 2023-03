Kulcsár Edina elárulta lánya nevét

Nem kell tovább találgatni a nevet illetően.



Kép: RTL

Hetek óta azt találgatják a rajongók, vajon mi lesz Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermekének neve, hiszen Edina korábban egy Instagram kérdezz-felelek-ben elmondta, hogy nem magyar és nem hagyományos nevet választottak születendő kislányuknak.

A kislányunk az Amara nevet fogja viselni.

- mondta el Kulcsár Edina, aki azt is elmondta, hogy arra törekedtek, hogy ne mindennapi nevet adjak neki, mert hiszik, hogy ő sem lesz mindennapi!

Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is. Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék ha a kislányunk is olyan lenne mint ő!

- mondta el Edina, aki azt is kinyomozta, hogy a név elpusztíthatatlant, örökkévalót, kegyelemet jelent és latin eredetű.