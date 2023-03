Majka nem győzi fogadni a gratulációkat – Hatalmas örömhírt jelentett be

Majka meghatottan adta hírül.

A népszerű tévés-rappert a Televíziós Újságírók Díjának gálaestjén tüntették ki „zsűri” kategóriában. Bár személyesen nem tudta átvenni, roppant boldog, hogy megkapta a díjat.

Majka mérhetetlenül boldog. Fotó: TV2

Március 29-én tizedik alkalommal rendezték meg a Televíziós Újságírók Díjának gálaestjét, ahol tizennégy kategóriában osztottak elismeréseket. A TV2 nyerte a legtöbb díjat az estén, szám szerint hatot. A Legjobb női műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna, a Legjobb férfi műsorvezető Till Attila lett, aki negyedik alkalommal nyerte meg kategóriáját. Díjazták Majkát, mint a Legjobb zsűritagot és a csatorna szórakoztató műsorai is taroltak, a Dancing with the Stars lett a Legjobb nagyszabású showműsor, a Legjobb reality díját az Ázsia Expressz kapta. A vetélkedők között a Szerencsekerék lett a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt gameshow.

Szerda este a magyar televíziózás ünnepét tartották a Budapest Music Centerben: a tizedik Televíziós Újságírók Díj ünnepélyes gálaestje felvonultatta a szakma legjavát, műsorkészítők, kreatív szakemberek, műsorvezetők és tévésztárok várták, hogy kiderüljön, a szakújságírók idén kit tartottak a legjobbaknak. A gálát a TV2 Play és az RTL is online közvetítette, így az élő stream nézői is részesei lehettek a nagyszabású estélynek. Tizennégy kategóriában díjazták a műsorkészítőket és a sztárokat, ebből a legtöbbet, hatot a TV2 és képernyősei zsebelhettek be.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peter Majoros (@majesz187) által megosztott bejegyzés

- Második éve, hogy a két legnagyobb médiavállalat, a TV2 Csoport és az RTL Magyarország egyesítette erőit és digitális platformjain egyidőben, élőben sugározták a Televíziós Újságírók Díjának estjét, ami az iparág fő eseménye. A TV2 még soha ennyi díjat nem hozott el, ez az eredmény is igazolja piacvezető pozícióját. Örülünk a nyerteseinknek és egyúttal gratulálunk az összes többi díjazottnak és résztvevőnek. Az igazi győztesek pedig a televíziónézők. – nyilatkozta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

A Legjobb női műsorvezető lett Lékai-Kiss Ramóna, aki A Nagy Ő és a Dancing With The Stars műsorvezetéséért kapta meg az elismerést. Negyedszerre lett a Legjobb férfi műsorvezető Till Attila, míg jóbarátja, Majoros Péter Majka bizonyult a Legjobb zsűritagnak. A saját gyártású műsorok közül három TV2-es műsort is díjjal jutalmaztak a televíziós újságírók, A legjobb nagyszabású showműsor a Dancing with the Stars lett, a Legjobb reality az Ázsia Expressz. Ördög Nóra és kollégái éppen a műsor új évadát forgatják Mexikóban, ők élőben jelentkeztek be, hogy megköszönjék az elismerést. A Legjobb vetélkedő kategóriában idén a Szerencsekerék lett a győztes, ezzel együtt összesen hat díj került a TV2-höz.

Majka helyett Papp Szabi vette át a díjat. Videó: TV2