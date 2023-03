Itt a vége? – Végrehajtás alatt Schobert Norbi cége

Üzletei bezárása után végrehajtás alá került Schobert Norbi cége. Ez az Update birodalom végét jelenti?

Apró kellemetlenségről van szó? Fotó: Facebook/Schobert Norbert Hivatalos Oldala

Egyre több borús hír érkezik Schobert Norbi cége felől. Pár hónapja sorra zártak be az üzletei, amik azóta sem nyitottak ki, később a cégvezetésben komoly változások történtek; eltűntek a főbb részvényesek és megszűnt a részvénytársaság igazgatóság. Most pedig kiderült: végrehajtás van a Norbi Update Lowcarb Zrt.-n – számol be a Blikk.

Norbi szerint félreértésről van szó.

"Biztosan valamilyen kifogásolt számla miatt lehet, de ilyen mélyen nem foglalkozom a cég ügyeivel, ezekkel a dolgokkal a társaság könyvelője és jogásza foglalkozik" – mondta Norbi, akinek később a pénzügyi munkatársa tisztázta a helyzetet.

"Ez egy 167 000 Ft-os számla volt, amelyet mi vitattunk, mert felmondtuk a szerződést. A szerződés felmondásának napján a másik fél kiállított még egy számlát, amely a mi rendszerünkben vitatott számlaként jelent meg. Eközben ők küldtek erre egy fizetési meghagyást, ez március 20-ával meg is érkezett és ezt március 20-ával mi ki is fizettük. Ennek 10 napja. A számla előbb lett kifizetve, mint hogy végrehajtóhoz került volna, 10 napja próbáljuk elérni a végrehajtónál, hogy kerüljön le a cégről a végrehajtás, de nem lehet őket napi szinten elérni, legközelebb holnap tudunk velük egyeztetni arról, hogy miért van ott még mindig a cégkivonaton, amikor március 20-ával ki lett fizetve" – magyarázta el a helyzetet a Blikknek Schobert Norbert cégének pénzügyekért felelős munkatársa.