Hatalmas örömhírt jelentett be Dallos Bogi és Puskás Peti: Jön a baba – Már a nemét is tudni?

Közösségi oldalaikon, meghitt képekket tette közzé Dallos Bogi és Puskás Peti, hogy hamarosan szülők lesznek.

Puskás Peti mostanra tervezte, hogy apa lesz. Fotó: Facebook/Dallos Bogi

"A világ legboldogabb emberei vagyunk, mert szülők leszünk. Nagyon várunk kisbabánk” – posztolta a sztárpár.

Az X-Faktor egykori mentorduójának fotóin semleges, fehér színű babaruha szerepel, így nem lehet dajteni a baba nemét. Rácz Jenő sztárséf azonban lehet, hogy elszólta magát. Friss Instagram-posztjából ugyanis egyértelműen kiderül, fiúval várandós az énekesnő, hiszen egy It's a boy feliratú tábla is feltűnik a képen – írja az Index.

"Sok boldogságot nektek, drága Bogi és Peti. Puskás-Dallos baby on the way" – írta Rácz Jenő a képhez, amit azóta eltávolítottak.

Puskás Peti szinte épp négy éve volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban, ott elmondta: egyelőre még nem most, majd csak néhány év múlva szeretne apuka lenni. Méghozzá olyan apuka, aki félre tudja tenni a munkát, és teljes erőbedobással részt vesz majd a gyermeke életében.

„Még a munkámtól nem tudok elszakadni annyira, hogy ne 365 napból 364-et dolgozzak, viszont amikor szeretném ezt megélni, akkor tényleg szeretném megélni, hogy milyen friss apukának lenni, és milyen otthon lenni. Én mindig mondom, hogy szívesen mennék gyedre vagy gyesre, vagy nem tudom, most éppen mi van. Három–négy év szerintem, mert negyvenévesen azért tényleg kéne már a gyerek.”