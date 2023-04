"Fontos volt kitenni a melleidet?" Szabó Zsófi merész, kitárulkozós fotója nem nyerte el mindenki tetszését

A turai kastélyban fotóztatta magát vacsora közben Szabó Zsófi tévés műsorvezető.



Fotó: Youtube

A közösségi oldalain megosztott fotón Zsófi meglehetősen merész dekoltázst villant, ami bár sokak szemét gyönyörködteti, azért kritikus reakciókat is kapott.

Drága Zsófi, van más dolgod is azonkívül, hogy szép legyél? Nagyon el vagy ragadtatva magadtól az biztos. Persze minden okod meg van rá! No meg pénzed is. Kicsit vegyél vissza, akkor is gyönyörű maradsz?