Vége! Válik az énekesnő – A kislánya belebetegedett szülei nyomasztó kapcsolatába

Eddig sem volt titok, hogy nem felhőtlen a Groovehouse énekensőjének házassága, ám most végleg betelt a pohár. Judy beadta a válási papírokat.

Judy nem húzza tovább. Fotó: TV2/Sztárban sztár

"Pár napja beszéltem az ügyvédemmel, majd elindítottam a válásom. Rengeteget vártam, agyaltam, reménykedtem, mert nagy szerelem volt a miénk, ezért is volt nehéz meghozni ezt a döntést. A második válásomnak nézek elébe, és bízom benne, hogy sikerül békésen megoldanunk. Az első férjemmel semmi nem kötött minket össze, Balázzsal viszont a vagyon mellett 14 év és egy közös gyermek is. Már értem az embereket, akik azt mondják, nem mernek lépni. Hiába nincsenek már érzések, a megszokás akkora erő, hogy odaláncol a másikhoz. A rabja voltam egy már régen nem működő házasságnak, mégis nehéz volt új esélyt adni magamnak és Balázsnak is a boldogságra – mondta a Story magazinnak Judy.

Az énekesnő kislánya miatt döntött úgy, hogy nem húzza tovább az évek óta tartó, reménytelen kapcsolatot.

"Úgy éreztem, a gyermekem testileg és lelkileg is sérül majd ebben az egészben. Már előjöttek az egészségi problémái, nemrég vakbélműtétje volt, de az osztályfőnöke és a barátaink is jelezték, hogy érezték Majszin, valami nincs rendben, Nagyon nehezen dolgozta fel, hogy látta, mennyire rombol engem ez a házasság, és már nem vagyok olyan kiegyensúlyozott és vidám, mint régen. Nemrég kibukott belőle a bölcsesség, és azt mondta: 'Anya, úgy érzem, te már sosem leszel boldog apával.' Persze, ő nem akart válást, csak annyit, hogy az anyukáját és az apukáját is boldognak lássa" – mesélte az énekesnő.

Leaglább öt éve érezte, hogy valami elromlott kettőjük között.

"Talán oda tudnám visszavezetni, hogy a kezdetektől támogattam a férjem, valósítsa meg önmagát, de a saját céljai olyannyira elvitték, hogy elfeledkezett a közös céljainkról. Meg voltam győződve róla, hogy amiben vagyok, az teljesen normális. Hogy ennyi év után nincs azzal baj, hogy a férjem nem néz rám nőként és sosem dicsér. Sokáig elhittem neki azt is, hogy nem vagyok jó anya és jó feleség, noha tudtam jól, minden tőlem telhetőt megteszek értük. Ha kellett, nem aludtam fellépés után, és vittem reggel Maját az iskolába, edzésre, bárhova. Éveken át küzdöttem. A pszichológusom segített benne, hogy belássam, azok a dolgok már rég nem léteznek, amiktől egykor jól működő pár voltunk. De azon dolgoztunk a legtöbbet, hogy rájöjjek, eltűntek az érzéseim Balázs iránt. Ezzel nagyon nehéz volt megküzdeni, mert képes lettem volna leélni az életemet így, boldogtalanul, megszokásból. De segítséggel rájöttem, hogy én is értékes ember vagyok, és muszáj megálljt parancsolnom" – tette hozzá Judy.