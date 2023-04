Tóth Andi rettenetes fenevadat nevel kutyájából – Így akarja megvédeni magát

Tóth Andi folyamatosan a támadások középpontjában áll, és bár eddig főként az interneten esnek neki, de van, aki azt mondja: akár a nyílt utcán is megtámadhatják rosszakarói. Az énekesnő ezért döntött úgy, hogy olyan kutyát választ, aki meg tudja védeni őt. Már elkezdte a négylábú képzését.

Tóth Andival kapcsolatban nem csitulnak az indulatok. Fotó: TV2

„Andika, sajnos, a belső, gonosz, beteg éned kiül az arcodra és a viselkedésedre is. Sosem leszel szerethető művész, mert hiányzik belőled az alázat és a szív. Egy beteg, féltékeny, toxikus celeb vagy, semmi más” – írja az egyik kommentelő.

„Nagyon sok gonoszság és rafinéria van benned, Andi” – jelenti ki valaki az Instagramon.

„Te egy ikon lehettél volna ekkora tehetséggel, de elcseszted, borzasztó, amit kommunikálsz, túl nagy az egód, kicsit több alázat, és talán nem süllyedsz el...” – állítja egy kritikus a közösségi média felületen.

Andi egyik ismerőse attól tart, hogy nem csak a neten, hanem személyesen is zaklathatják az énekesnőt.

„Andinak nincsenek könnyű napjai, rengeteg fenyegető üzenetet kap... Folyamatosan bántják a Sztárban Sztár és Marics Peti miatt is, de van, aki még a visszavonulásával is piszkálja. Valljuk be, ez egy idő után elviselhetetlen és félelmetes is egyben. Főleg egy fiatal lánynak, aki saját maga is bevallotta, hogy nincs túl jól lelkileg” – árulta el a Borsnak az ismerős.