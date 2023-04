Március elején jelentette be előbb nyilvános, majd később privátra állított Facebook-posztjában Magyar Péter, hogy 15 év házasság után elválik feleségétől, Varga Judit igazságügyi minisztertől. A párnak három közös gyereke született. Varga Judit igazságügyi miniszter válófélben lévő férje pár napja a szűk baráti körének már jelezte is a Facebookon egy fotóval és egy sejtelmes üzenettel, hogy szeretne továbblépni. Most az is kiderült, hogy ki hódította meg ilyen gyorsan Magyar Péter szívét.

Még március elején jelentette be egy előbb nyilvános, majd később privátra állított Facebook-posztban Magyar Péter, hogy 15 év házasság után elválik feleségétől, Varga Judit igazságügyi minisztertől. Azóta már kiderült, hogy Magyar Péternek máris van új barátnője, de a Blikk most arról ír, hogy már azt is tudni, kicsoda. A lap úgy fogalmaz, hogy Varga Judit válófélben lévő férje „egy pólóslegenda lányával jött össze”. Vogel Evelin, aki amúgy belsőépítész és van egy gyereke, a Blikk megfogalmazása szerint „a legendás Vogel család tagja”, mert apja „a vízipólós Vogel Zsolt, aki annak idején az Újpest játékosaként Benedek Tiborral együtt nyert BEK-et”. Két öccse pedig, Simon és Soma is vízilabdások, előbbi az Egerben játszik, utóbbi pedig az FTC kapusa, Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes és olimpiai harmadik.

Magyar Péter pár napja posztolt közös fotót új párjával

A Diákhitel Központ korábbi elnöke, a Magyar Közút igazgatóságának tagja maga adta hírül a közösségi oldalán egyenesen Prágából, hogy készen áll az újrakezdésre.

Amikor egy ajtó bezárul, a Jóisten kinyit egy ablakot. Itt van az a lány, aki tudja...

– utalt egy szívecske mellett a csak az ismerősei által látható posztban Magyar Péter, hogy van valakije.

A Blikk megkeresésére Magyar Péter megerősítette, hogy együtt vannak Vogel Evelinnel:

Nem gondolom, hogy a magánéletem közérdeklődésre tartana számot, de igen, az értesülés helyes

A Blikknek Evelin egyik ismerőse elmondta, hogy

Evelin alapvetően is vidám alkat, de megmondom őszintén, rég láttam ennyire boldognak, mint most Péter mellett. Mindketten nagyon szeretnek utazni, most például Németországban vannak, s abszolút arra van szükségük így, a kapcsolatuk hajnalán, hogy mindentől és mindenkitől távol, együtt szerezhessenek közös élményeket. Tisztában vannak vele, hogy a nyilvánosságot most ők tartják lázban, és előbb-utóbb muszáj lesz felvállalni a kapcsolatukat... úgy voltak vele, jobb minél előbb.

Vogel Evelin pedig az Instagram-oldalán mutatta meg, kinek az oldalán találta meg a boldogságot, és ő is közös fotót posztolt Magyar Péterrel.

A 444.hu szerint Vogel Evelin érdeklődési köre az Instagramja szerint viszonylag tág, egyszerre követi például a 444 Instagram-oldalát és párja, Magyar Péter exfeleségének, vagyis Varga Juditnak az Instagram-oldalát is.