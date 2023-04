Shane Tusup megdöbbentő vallomása: "Soha nem emeltem kezet egyik párkapcsolatomban sem"

Hosszú Katinka exe reagált az őt ért vádakra és támadásokra.

Az úszóedző váratlanul egy hosszú nyilatkozatot tett közzé a Facebook-oldalán, amiben reagált az őt ért támadásokra a magán- és a szakmai életét illetően.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Az alábbiakban idézünk a nyilatkozatból egy részletet.

"Hónapok, sőt, talán évek óta csendben tűröm, hogy rólam bárki bármit mondhat, nyilatkozhat a sajtóban. Nem akartam magyarázkodni és az igazamat bizonygatni, mert azok az emberek, akik számomra valóban fontosak, úgyis ismernek, tudják, hogy mennyi a valóságalapja a híreszteléseknek.

Most azonban eljött a nap, amikor nem tűrhetek tovább, mert már nem »csak« magánemberként a hírnevem, de a szakmai hitelességem is megkérdőjeleződik. Előző is nagyon bántott, mert alaptalan, de ahhoz, hogy meggyőzően tudjam védeni az igazamat, meg kell hazudtoljak számomra egykor fontos személyeket, és eddig ezt mindenképpen el akartam kerülni.

Esetemben azonban sajnos úgy tűnik, nem igaz a mondás, miszerint minden csoda három napig tart. Mivel nem mentem bele a sárdobálásba, nem reagáltam a személyemet érintő híresztelésekre, odáig fajultak az események, hogy már a sportban betöltött szerepem és szakmai pályafutásom is belekereveredett a hazugsághalmazba. Ez már tényleg túlmegy azon a határon, amit szó nélkül hagyhatok.

Haladjunk azonban sorban.

Soha nem emeltem kezet egyik párkapcsolatomban sem a másik félre. Nem bántottam egyik páromat sem, és nem éltem vissza a fizikai fölényemmel. Tudtommal ők sem állították az ellenkezőjét, csupán nem tagadták, amikor egy harmadik fél terjeszteni kezdte, ezzel elindítva ezt a lavinát.

Ebben a témában azóta is mindig, „neve elhallgatását kérő barát, kolléga” nyilatkozik, amit ezentúl szintén nem vagyok hajlandó szó nélkül hagyni, és mivel maximálisan kimeríti a hitelrontás, rágalmazás és becsületsértés fogalmát, ezen állítások terjesztése is jogi következményekkel jár majd.

Ezt a témát így rövidre is zárnám, a jövőben sem kívánom ezt tovább részletezni. Talán csak annyit fűznék hozzá, hogy

több, mint fél éve boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, nincs szükségem kicsinyes bosszúra egy-egy volt páromat érintő sajtóhír kapcsán."

A teljes nyilatkozatot itt lehet elolvasni!