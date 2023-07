A millárdos párkapcsolati tanácsa: „Nőnek igazán drága dolgot csak akkor veszünk, ha már elvettük feleségül”

Jákob Zoltán annak ellenére, hogy ő az ország egyik leggazdagabb embere, mégsem szórja a pénzét, főleg nem a párkapcsolataiban.

"A világ legnagyobb óceánjáróján töltöttem pár napot a lányaimmal, és hát, a két legnagyobb lakosztály egyikét vettem ki hármunknak. Ennek a különlegessége a körterasz, ami így nem 'csak' az óceánra nézett, de a vízi színházra is, ahol naponta zajlottak előadások. Napi egy- vagy kétmillió forintba került, már nem is tudom pontosan" – mesélte a Borsnak a milliárdos. - „Bármerre is járok, mindenhol veszek egy baseballsapkát és egy pólót. Így erről az útról is hoztam a Hard Rock, az Universal Studió és a hajótársaság logójával ellátott darabokat."

Azért Jákob Zolival is előfordul, hogy olyasvalamit vesz meg, amit nem akar.

"Néhány éve Szingapúrban sóztak rám egy Cartier karkötőt, ami egy párducot ábrázol, és ami gyémántokkal van kirakva, a szeme pedig smaragdkövekből van. Azt nem mondanám, hogy nagyon megbántam, de hogy fölösleges pénzszórás volt, az biztos. A pontos összeget nem szeretném elmondani, de maradjunk annyiban, hogy legalább három Rolex óra kijönne az árából... és nem az alapmodellekre gondolok" – mondta az üzletember.

A korábbi szerelmeire is sok pénzt költött, volt akinek egy drágább autót vett, de a kapcsolatnak szakítás lett a vége. Ebből fontos tanulságot vont le.

„Na, ennél az ajándéknál megtanultam, hogy nőnek igazán drága dolgot csak akkor veszünk, ha már elvettük feleségül” – hangsúlyozza a milliárdos.