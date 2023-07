Janklovics Péter nyaralás helyett a kórházban találta magát – Azonnal műteni kellett

A Showder Klub sztárja nyaralni készült, de Olaszország helyett csak az egyik budapesti kórházba jutott, ahol brutális beavatkozáson esett át.

"Amikor Olaszország helyett csak a Szigony utcáig jutsz.... Már kiengedtek, nyugi(azért merem kitenni ezt a posztot, mert már elhiszem, hogy megmaradok). Múlt hét vége felé kicsit fájt a torkom, gondoltam utazás előtt elmegyek megnézetni, hátha gyógyszer kell.... Természetesen az utolsó pillanatban, szóval még szívességet is kellett kérni, hogy egyáltalán valahol rám nézzenek. Aztán ahogy a doki a torkomba nézett, elhagyta a száját az, amit orvostól nem akarsz hallani: "Ó-ó... Ez nem túl jó..." – kezdte Facebook posztját a humorista.

"Innentől az, hogy az olaszországi nyaralás OFF, csak hab volt a tortán: elmondta, hogy tályog van az egyik mandulámon, és felvázolta, hogy ennek egyetlen megoldása kb. az, hogy: lidocain spray, aztán injekció a mandulámba, majd szikével egy akkora metszés, hogy azon beférjenek más eszközökkel, amikkel jó mélyen turkálni fognak az így keletkezett lyukban, hogy a gennyet el tudják távolítani.... Aztán biztosított róla, hogy ez sajnos nemcsak elmondva hangzik rosszul, átélni sem lesz kellemes. Valamint be is kell feküdnöm pár napra, mert ezt a műveletet minden reggel meg kell ismételni(a szuri és a vágás kivételével – az ugye megmarad másnapra is), egészen addig, ameddig már nem ürül genny" – részletezte Janklovics.

"Olyan sokkot kaptam ezek hallatán, hogy onnantól kezdve 20 percen át egészen változatos módokon(hiszti, könyörgés, szűkölés, észérvek – bár ez utóbbiból viszonylag kevés állt rendelkezésemre) próbáltam elkerülni ezt az egészet! Kértem, hogy altassanak el (nem lehet), vagy legalább drogozzanak be (sajnos nem lehet, észnél kell lennem a művelet alatt – WTF???), vagy akkor lőjenek le (nem az ő kompetenciájuk)" – próbálkozott a Showder Klub sztárja.

"Rettegve a haláltól, de tudomásul véve, hogy nekem ez ennyi volt, beleegyeztem. Aztán mikor felvittek az osztályra, láttam a folyosón a többi beteget, és konstatáltam hogy kb. nekem van itt a legkisebb bajom, úgyhogy kicsit visszább vettem(nagyon kicsit). 46 évet úgy húztam le, hogy sosem voltam kórházban(na jó, kétéves koromban 3 napot, tüdőgyuszi miatt, de arra nem emlékszem szerencsére), azt éreztem: ez a vég! De a betegségem jellege miatt szerencsére csak egyedül lehettem egy kórteremben, és MINDENKI nagyon kedves, jó fej, és segítőkész volt! Szóval szívem minden szeretetével köszönöm a teljes személyzetnek!️ Nem tudok elég hálás lenni kezelőorvosomnak, Dr. Forgács Gábornak és Dr. Birtalan Edének (aki az utolsó napon átvett tőle, elvégezte az utolsó kezelést, hazaengedett, és kontrollra is hozzá megyek vissza)!!!️ Szakszerűen, és kíméletesen láttak el, és ami nem mellékes: VÉGTELEN türelemmel, empátiával viselték el az összes picsogásomat, hisztimet, rettegve szűkölésemet, méltatlankodásomat (pedig ezekben TÉNYLEG nagyon jó vagyok) Egyszóval K Ö S Z Ö N Ö M!!!! Ti meg ne legyetek betegek, mert kurvaszar!" – zárta történetést Janklovics Péter.