Másodszor is kimondta a boldogító igent a TV2 sztárja

A Mokka műsorvezetője márciusban titokban férjhez ment egy francia férfihoz. Korábban elhatározták, háromszor mondják ki egymásnak a boldogító igent. A párizsi után most egy újabb ceremóniára került sor egy 55 fős vendégsereg társaságában a Festetics-kastély parkjában, ahol minden adott volt ahhoz, hogy mesebeli legyen a nagy nap – írja a Blikk.

„Volt egy megállapodásunk, miszerint – a párizsi, hivatalos házasságkötésünket követően – ő szervez egy esküvőt Franciaországban, aztán én is szervezek egyet itthon. Ennek praktikus oka is volt, méghozzá, hogy a családjainknak és barátainknak ne kelljen ide-oda utazniuk. Illetve ezzel lehetőségünk nyílt arra is, hogy jobban megismerhessük egymás szeretteit, akikkel persze, a jövőben igyekszünk majd minél több időt együtt tölteni” – mesélte a műsorvezető a Storynak, hozzátéve: mindkét helyszínt közösen választották ki, de semmi másba nem avatták be a másikat.

Barbinak a barátnője segített a szervezésben. Minden úgy történt, ahogy megálmodta: az édesapja kísérte az oltárhoz.

„Van abban valami magasztos, ahogy egy édesapa a lányát a jövendőbelijéhez vezeti, majd átadja neki… Velünk is így volt, és még most is libabőrős leszek, ha eszembe jut az a gyönyörű, hosszú séta apa karján. A ceremónia helyszíne több száz méterre volt a főépülettől: belekaroltam édesapámba, aki olyan büszkén sétált mellettem, hogy nekem csak potyogtak a könnyeim…” – érzékenyült el a műsorvezető.

„A kastélyból kilépve, egy hatalmas réten haladtunk át, miközben a férjem választotta szimfonikus zene szólt... előttünk fenyőliget magasodott és egy meseszerű tó. Egyszerűen leírhatatlan volt a látvány. Majd amikor megpillantott a férjem, neki is azonnal könnybe lábadt a szeme. Imádom, hogy mindketten bátran vállaljuk a könnyeinket, ha elragadnak az érzelmek… Mindenkit szeretett volna megismerni, no, meg persze, rólam is szeretett volna minél több történetet hallani. Mondanom sem kell, az egész családom, az összes barátom rajong érte! Ő egy igazi úriember, remek a humora és figyelmes... egy álompasi! – mondta lelkesen Barbara.